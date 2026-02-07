Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Am Freitag gegen 14:40 Uhr ereignete sich in der Rechbergstraße auf Höhe der Einmündung der Oberen Karpfenhalde ein Auffahrunfall an dem drei PKW beteiligt waren. Eine 49-Jährige wollte mit ihrem PKW Daimler Benz nach links in die Obere Karpfenhalde abbiegen und hielt an, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Hinter ihr hielt ein 34-Jähriger mit seinem PKW Skoda an. Ein hinter dem Skoda fahrender 73-jähriger Audi-Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den stehenden Skoda auf. Der Skoda wurde anschließend auf den Daimler Benz aufgeschoben. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich, aufgrund der hochwertigen Fahrzeuge, auf etwa 110.000 Euro.

Bartholomä: Missverständnis führt zu Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 14:00 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem PKW Honda die Hauptstraße in Richtung Wental hinter einem LKW. Der LKW setzte vor der zweiten Einmündung der Otto-Höflinger-Straße den Blinker zum Linksabbiegen. Der 22-Jährige deutete den Blinker jedoch irrtümlich als Hinweis, dass er gefahrlos überholen könne und setzte deshalb zum Überholen an. Da der LKW jedoch nach links abbog, war der 22-Jährige gezwungen, seinerseits nach links auszuweichen, um eine Kollision mit dem LKW zu vermeiden. Eine Kollision mit dem LKW konnte er verhindern, überfuhr dabei jedoch eine Verkehrsinsel im Einmündungsbereich der Otto-Höflinger-Straße. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 23.000 Euro.

Mögglingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitag gegen 18:30 Uhr befuhr ein 29-Jähriger die Heuchlinger Straße ortsauswärts mit seinem PKW Peugeot. An der Brücke über die Bahngleise geriet er zunächst gegen die rechte Schutzplanke und stieß anschließend gegen das Brückengeländer. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro. Da der Mann unter Alkoholeinwirkung stand, musste bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt werden und sein Führerschein wurde einbehalten.

Oberkochen: Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Am Freitag gegen 18:20 Uhr befuhr ein noch unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem PKW die Walter-Bauersfeld-Straße, von der Katzenbachstraße kommend in Richtung Jenaer Straße. Er musste hinter einem am Fahrbahnrand geparkten PKW VW anhalten, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Als er dann weiter fuhr, stieß er, offenbar aus Unachtsamkeit, gegen den geparkten VW. Der Fahrzeugführer hielt zunächst nochmal an, entfernte sich dann aber, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um eine etwas ältere Person gehandelt haben mit einem silbernen Klein-Lieferwagen mit Aalener Kennzeichen. Das Fahrzeug müsste an der Fahrzeugfront und der Beifahrerseite Beschädigungen aufweisen. Personen, die Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Gem. Aalen - Dewangen: Gegen Baum geprallt

Am Freitag gegen 20:10 Uhr befuhr ein 20-Jähriger die Landesstraße 1080 von Dewangen in Richtung Forst mit seinem PKW VW Polo. Etwa auf Höhe vom Faulherrnhof geriet der 20-Jährige in einer Linkskurve, infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurden zwei der vier Fahrzeuginsassen im Auto eingeklemmt, weshalb die Feuerwehr alarmiert wurde. Neben dem Fahrer wurden der 19-Jährige Beifahrer und auch zwei 17- und 18-jährige Mitfahrer schwer verletzt und in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. Die Feuerwehr Aalen war mit 5 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Vom Rettungsdienst waren 3 Notärzte, 5 Rettungswagen sowie ein Organisationsleiter vor Ort. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro.

