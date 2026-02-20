Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mit Anzeige gekommen und mit Strafbefehl gegangen

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Diese Anzeigenerstattung hat sich eine Frau wohl anders vorgestellt.

Eine 35-Jährige kam am Donnerstagmittag zur Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof, um sich als Geschädigte einer Diebstahlshandlung zu melden. Bei ihrer Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die Thüringer Justiz gegen Sie einen Strafbefehl wegen Diebstahls erlassen hatte.

Dieser wurde der Deutschen ausgehändigt. Durch die Justiz wurde sie rechtskräftig verurteilt und hat eine Strafe von etwas mehr als 1400 Euro zu entrichten.

