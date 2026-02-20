Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Verurteilter am Hauptbahnhof verhaftet

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Den Verlauf seines Tages hatte sich ein 25-Jähriger vermutlich anders vorgestellt.

Am Hauptbahnhof wurde der Mann überprüft. Dabei stellte eine Streife der Bundespolizei fest, dass der Deutsche zur Verhaftung ausgeschrieben war. Grund hierfür ist ein rechtskräftiges Urteil wegen einer Körperverletzung.

Die Bundespolizisten legten dem Gesuchten Handschellen an und brachten ihn zunächst zur Dienststelle. Bei seiner Durchsuchung fanden sie ein Einhandmesser, was ihm zusätzlich eine Strafanzeige einbrachte.

Der 25-Jährige wurde im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt Tonna überstellt, wo er nun eine einjährige Freiheitsstrafe verbüßen muss.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell