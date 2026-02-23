PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Unfall am Bahnübergang in Sachsenburg

Sachsenburg (ots)

Am technisch gesicherten Bahnübergang in Sachsenburg im Landkreis Kyffhäuser kam es am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Güterzug.

Der Zug war in Fahrtrichtung Erfurt unterwegs. Bei der Annäherung an den Bahnübergang in Sachsenburg erkannte der Triebfahrzeugführer, dass ein Kleinwagen trotz geschlossener Schrankenanlage den Gleisbereich befahren hatte und dort zum Stehen kam. Trotz eingeleiteter Bremsung konnte der Zusammenprall nicht mehr verhindert werden. Auf dem Streckenabschnitt können Züge 80 Km/h fahren. Die 65-jährige Pkw-Fahrerin wurde beim Unfall schwer verletzt. Die Deutsche wurde in ein Klinikum verbracht.

Nicht ohne Folgen blieb das Ereignis für den Lokführer. Er erlitt einen Schock und musste versorgt werden.

An der Unfallstelle kamen Streifen der Polizeiinspektion Kyffhäuser und der Bundespolizeiinspektion Erfurt zum Einsatz. Auch örtliche Feuerwehren, das Notfallmanagement der Deutschen Bahn, medizinisches Personal, Techniker der Bahn und das Umweltamt des Landkreises waren vor Ort eingespannt.

Infolge der Arbeit am Unfallort, der polizeilichen Spurensicherung und den Rettungsmaßnahmen musste der Streckenabschnitt für den Bahnbetrieb und der Übergang für den Straßenverkehr bis kurz nach 1:00 Uhr gesperrt werden.

Abschließende Schadenserhebungen liegen noch nicht vor. Einer ersten vorsichtigen Schätzung nach geht man von ungefähr 70 000 Euro Schäden am Güterzug, dem Bahnübergang und Gleisbereich aus. Für den Kleinwagen kann ein Totalschaden angenommen werden.

Die Bundespolizei ermittelt gegen die Fahrerin des Pkw wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

