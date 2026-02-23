PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Graffiti-Sprayer in Nord- und Südthüringen am Werk

Leinefelde, Neuhaus am Rennweg (ots)

Gleich in zwei Fällen musste die Bundespolizei am Sonntag Graffitischäden an Zügen aufnehmen.

Am Bahnhof Leinefelde wurde in der Zeit zwischen 1:00 und 4:00 Uhr ein Personenzug der Deutschen Bahn besprüht. Auf einer Fläche von circa 40 Quadratmetern wurden mehrfarbige Schriftzüge hinterlassen.

Auch in Neuhaus am Rennweg wurde ein abgestellter Zug der Süd-Thüringen-Bahn mit bunten Farben verunstaltet. Mit Lacken wurde eine Fläche von etwa 10 Quadratmetern beschmiert.

An den Tatorten wurden Spuren gesichert. Die Bundespolizei ermittelt in beiden Sachverhalten wegen Sachbeschädigungen.

Die bisher unbekannte Täterschaft hat nicht nur Schäden am Eigentum der Eisenbahnverkehrsunternehmen verursacht, sondern sich jeweils auch in Gefahrenbereichen mit aktivem Eisenbahnbetrieb aufgehalten, um die selbsternannten "Kunstwerke" anzubringen. Auch nachts findet auf freien Strecken und Bahnhöfen Verkehr auf den Schienen statt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

