Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 36 Bubbles mit Heroin und Kokain: BAB-Einsatz führt zu Festnahme

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat am Mittwoch, 4. Februar, wieder zahlreiche Brennpunkte, Angsträume und Beschwerdestellen in der Rheydter Innenstadt überprüft - gemeinsam mit der Bundespolizei und dem Kommunalen Ordnungs- und Servicedienst der Stadt Mönchengladbach.

Im Laufe des Einsatzes kontrollierten die Einsatzkräfte verschiedene Personen, unter anderem die Fahrerin eines E-Scooters ohne Kennzeichen an der Franz-Gielen-Straße. Während dieser Kontrolle wurden sie auf einen 30-jährigen Mann aufmerksam. Als sie ihn ebenfalls kontrollieren wollten, flüchtete dieser in einen nahe gelegenen Handy-Shop und versuchte dort, eine schwarze Plastiktüte zu verstecken. In dem Geschäft leistete der Mann erheblichen Widerstand gegen die Einsatzkräfte, wodurch mehrere Beamte leicht verletzt wurden. Schließlich stellten sie ihn und fanden auch den Grund für seine Flucht: eine Tüte mit insgesamt 36 Bubbles Heroin und Kokain.

Die Einsatzkräfte nahmen den 30-Jährigen fest, führten ihn dem Bundespolizeirevier zu und brachten ihn schließlich ins Polizeigewahrsam der Polizei Mönchengladbach. Die Ermittler prüften in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach in Frage kommende Haftgründe. Am heutigen Donnerstag führten sie den Tatverdächtigen einem Haftrichter vor. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete für den 30-Jährigen Untersuchungshaft an. Der Mann ist polizeibekannt und saß erst vor wenigen Monaten in einer JVA ein. Er muss sich jetzt wegen illegalen Handels mit einer nicht geringen Menge Heroin und Kokain verantworten.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell