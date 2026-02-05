POL-MG: Dodge Pick-up in Eicken gestohlen
Mönchengladbach (ots)
Unbekannte Täter haben im Tatzeitraum zwischen Dienstag, 3. Februar, um 17 Uhr und Mittwoch, 4. Februar, um 14.30 Uhr einen schwarzen Dodge Pick-up gestohlen.
Das Auto mit dem Kennzeichen MG-PX-23 stand in dieser Zeit auf einem Parkplatz an der Kreuzung Bergstraße / Schürenweg in Eicken geparkt.
Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (km)
