Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Dodge Pick-up in Eicken gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter haben im Tatzeitraum zwischen Dienstag, 3. Februar, um 17 Uhr und Mittwoch, 4. Februar, um 14.30 Uhr einen schwarzen Dodge Pick-up gestohlen.

Das Auto mit dem Kennzeichen MG-PX-23 stand in dieser Zeit auf einem Parkplatz an der Kreuzung Bergstraße / Schürenweg in Eicken geparkt.

Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell