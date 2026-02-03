PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht: 70-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

An der Eickener Straße ist es am Montag, 2. Februar, gegen 11.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen. Ein 70-jähriger Fahrradfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Nach eigener Aussage sei der 70-Jährige auf einem Fahrradweg an der Eickener Straße gefahren und habe ungefähr auf Höhe eines Zebrastreifens ein Auto hinter sich gehört. Kurz danach soll es schon zur Kollision gekommen sein, als der Autofahrer die linke Seite des Fahrrads streifte. Der Mann fiel nach rechts auf den Weg und wurde schwer verletzt. Der Autofahrer entfernte sich vom Unfallort. Er soll einen schwarzen VW Golf gefahren haben.

Zunächst begab sich der Mann mit einem Taxi nach Hause, alarmierte dort aber ein Rettungswagenteam, das ihn in ein Krankenhaus brachte, wo er stationär verblieb.

Die Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und bittet ebenfalls um Meldung einer benannten Ersthelferin vor Ort sowie des Taxifahrers. Meldungen werden unter der Telefonnummer 02161-290 entgegengenommen. (cr)

Das könnte Sie auch interessieren