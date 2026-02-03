PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Hundebiss an Reyerstraße | 69-Jähriger schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die am Sonntag, 18. Januar, einen Vorfall in einem Park an der Reyerstraße in Bungt beobachtet haben.

Ein 69-jähriger Mann war dort eigenen Angaben zufolge gegen 15.30 Uhr mit seinem Hund in der Nähe eines dort ansässigen Sportvereins spazieren, als plötzlich ein fremder Hund ohne Leine auf ihn zugelaufen sei. Der Hund habe den 69-Jährigen daraufhin mehrere Male in den Unterarm gebissen, bis der vermeintliche Halter des Hundes ihn aus der Ferne zu sich zurückgerufen habe und in unbekannte Richtung geflüchtet sei.

Der Mann wurde durch die Bisse schwer verletzt und begab sich eigenständig zu einem Krankenhaus. Dort wurde er stationär aufgenommen.

Den Hund beschreibt der 69-Jährige wie folgt: Er ist circa 60 Zentimeter groß, 45 bis 50 Kilo schwer und hat dunkles Fell mit halbabstehenden Ohren. Der Mann vermutet, dass es sich um einen Schäferhund-Mischling handelt. Zu dem Halter kann der 69-Jährige keine Angaben machen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

