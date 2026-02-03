PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schwarzer SUV in Schrievers gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Samstag, 31. Januar, 16 Uhr bis Montag, 2. Februar, 19 Uhr einen schwarzen VW Tiguan entwendet.

Die Halterin hatte ihr Fahrzeug eigenen Angaben zufolge am Samstagnachmittag auf der Watelerstraße abgestellt. Als sie am Montagabend zu ihrem Auto zurückgekehrt sei, habe sie es dort nicht mehr auffinden können.

Der VW Tiguan hat das amtliche Kennzeichen MG-R 2806.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 12:01

    POL-MG: Hundebiss an Reyerstraße | 69-Jähriger schwer verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die am Sonntag, 18. Januar, einen Vorfall in einem Park an der Reyerstraße in Bungt beobachtet haben. Ein 69-jähriger Mann war dort eigenen Angaben zufolge gegen 15.30 Uhr mit seinem Hund in der Nähe eines dort ansässigen Sportvereins spazieren, als plötzlich ein fremder Hund ohne Leine auf ihn zugelaufen sei. Der Hund habe den 69-Jährigen daraufhin mehrere ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 11:41

    POL-MG: 35-jähriger E-Scooterfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Am Montag, 2. Februar, kam es gegen 5.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Odenkirchener Straße/ Limitenstraße, bei dem ein 35-jähriger E-Scooterfahrer leicht verletzt wurde. Der beteiligte Autofahrer entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen. Nach Aussage des Mannes habe er die Limitenstraße in Richtung Odenkirchener ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 10:25

    POL-MG: Unfall auf Krefelder Straße: E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Am Montag, 2. Februar, gegen 12.20 Uhr ist ein 71-jähriger E-Scooter-Fahrer bei einem Unfall auf der Krefelder Straße schwer verletzt worden. Der Mann war auf dem Fahrradweg der Krefelder Straße in Richtung Zeppelinstraße unterwegs. Dort kollidierte er mit dem Auto einer 65-Jährigen, die aus einer Einfahrt auf die Krefelder Straße fahren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren