Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schwarzer SUV in Schrievers gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Samstag, 31. Januar, 16 Uhr bis Montag, 2. Februar, 19 Uhr einen schwarzen VW Tiguan entwendet.

Die Halterin hatte ihr Fahrzeug eigenen Angaben zufolge am Samstagnachmittag auf der Watelerstraße abgestellt. Als sie am Montagabend zu ihrem Auto zurückgekehrt sei, habe sie es dort nicht mehr auffinden können.

Der VW Tiguan hat das amtliche Kennzeichen MG-R 2806.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell