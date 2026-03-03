Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter hebelten mutmaßlich gegen 04:50 Uhr am Dienstag (03.03.2026) ein Fenster einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Weil der Stadt auf. Im Inneren versuchten die Täter einen Geldspielautomaten aufzubrechen, scheiterten jedoch und ergriffen die Flucht.

Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Ergreifen der Täter. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weil der Stadt unter der Tel. 07033 5277-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell