POL-LB: Mötzingen: hochwertiges Werkzeug von Baustelle gestohlen

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Samstag (28.02.2026), 08:00 Uhr und Montag (02.03.2026), 07:30 Uhr in Mötzingen ihr Unwesen.

Die Täter hebelten einen Container auf einer Baustelle in der Nagolder Straße auf und entwendeten daraus Baugeräte sowie Elektrowerkzeug im Wert von insgesamt mindestens 13.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 95491-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Gäu in Verbindung zu setzen.

