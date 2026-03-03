Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erligheim: Zwei leicht verletzte Personen und rund 17.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (02.03.2026) kam es gegen 15:15 Uhr an der Kreuzung Löchgauer Straße und Blattwiesenstraße in Erligheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Ford-Lenker befuhr die Löchgauer Straße in Richtung Bönnigheimer Straße. Zeitgleich hielt ein 23-jähriger VW-Lenker auf der Blattwiesenstraße, um auf die Löchgauer Straße abzubiegen. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 61-Jährige mit seinem Ford auf Höhe der Kreuzung nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Verkehrsinsel und kollidierte mit dem 23-Jährigen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 17.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

