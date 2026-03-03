PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer in der Württemberger Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (02.03.2026) kam es gegen 16:15 Uhr in der Württemberger Straße in Beihingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Motorradfahrer befuhr die Württemberger Straße in Richtung der Straße "Am Pflaster". Ein 49-jähriger Renault-Lenker befuhr zeitgleich die Württemberger Straße in entgegengesetzter Richtung. Als der 49-Jährige im Bereich des Marktplatzes nach links abbiegen wollte, übersah er mutmaßlich den Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Der 17-Jährige wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 10:40

    POL-LB: Magstadt: Werkzeug aus Transporter gestohlen

    Ludwigsburg (ots) - Baugeräte und Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro entwendeten noch unbekannte Täter zwischen Samstag (28.02.2026), 11.30 Uhr und Montag (02.03.2026), 05:45 Uhr in Magstadt aus einem Transporter. Das Baustellenfahrzeug des Herstellers Mercedes war zur Tatzeit in der Mäuerlesstraße geparkt. Die Unbekannten hatten eine Fahrzeugtür aufgehebelt, um in den Transporter zu gelangen. Die ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 10:20

    POL-LB: Weil der Stadt: Einbruch in Gaststätte

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter hebelten mutmaßlich gegen 04:50 Uhr am Dienstag (03.03.2026) ein Fenster einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Weil der Stadt auf. Im Inneren versuchten die Täter einen Geldspielautomaten aufzubrechen, scheiterten jedoch und ergriffen die Flucht. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Ergreifen der Täter. Die Höhe des entstandenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren