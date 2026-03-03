Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer in der Württemberger Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (02.03.2026) kam es gegen 16:15 Uhr in der Württemberger Straße in Beihingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Motorradfahrer befuhr die Württemberger Straße in Richtung der Straße "Am Pflaster". Ein 49-jähriger Renault-Lenker befuhr zeitgleich die Württemberger Straße in entgegengesetzter Richtung. Als der 49-Jährige im Bereich des Marktplatzes nach links abbiegen wollte, übersah er mutmaßlich den Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Der 17-Jährige wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell