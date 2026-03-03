Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Engelbergtunnel: aktuell Brand in Engelbergtunnel - weiträumige Sperrung

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund eines Brandes gegen 14.20 Uhr (03.03.2026) im Tunnel ist der Engelbergtunnel der Bundesautobahn 81 in beide Richtungen derzeit voll gesperrt.

Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sind vor Ort.

