Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Motorroller gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter stahlen zwischen Montag (02.03.2026), 18.30 Uhr und Dienstag (03.03.2026), 10.45 Uhr ein Kraftrad des Herstellers Piaggio, das auf einem privaten Parkplatz in der Hurtäckerstraße im Ludwigsburger Osten abgestellt war. Der orangefarbene Motorroller hat einen Wert von etwa 3.400 Euro.

Am Tag zuvor sollen drei Männer bei der Besitzerin des Zweirads geklingelt und sich auffällig nach diesem erkundigt haben. Ob ein Tatzusammenhang besteht, wird derzeit geprüft.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell