PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Engelbergtunnel: 3. Meldung zu Brand in Engelbergtunnel

Ludwigsburg (ots)

Die Sperrung des Engelbergtunnels konnte teilweise aufgehoben werden. Die Tunnelröhre in Richtung Norden konnte heute Morgen gegen 05:00 Uhr wieder freigegeben werden. Die Tunnelröhre in Richtung Süden bleibt bis auf weiters gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 16:40

    POL-LB: BAB 81/Engelbergtunnel: 3. Meldung zu Brand in Engelbergtunnel

    Ludwigsburg (ots) - Nachdem gegen 14:20 Uhr ein LKW-Anhänger im Engelbergtunnel in Fahrtrichtung Stuttgart in Brand geraten war, konnte das Feuer zwischenzeitlich gelöscht werden. Die Einsatzmaßnahmen vor Ort dauern noch auf unbestimmte Zeit an. Der Verkehr in Fahrtrichtung Stuttgart wird momentan über die Anschlussstelle Feuerbach nach und nach abgeleitet. Weitere ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 15:25

    POL-LB: BAB 81/Engelbergtunnel: 2. Meldung zu Brand in Engelbergtunnel

    Ludwigsburg (ots) - Nach derzeitigen Erkenntnissen ist gegen 14.20 Uhr am Dienstag (03.03.2026) aus noch ungeklärter Ursache ein LKW-Anhänger im Engelbergtunnel in Brand geraten. Die Feuerwehr hat mit den Löscharbeiten begonnen und die Flammen derzeit unter Kontrolle. Die Tunnelröhren werden momentan von der Feuerwehr gelüftet. Der Anhänger ist mutmaßlich mit ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 14:53

    POL-LB: BAB 81/Engelbergtunnel: aktuell Brand in Engelbergtunnel - weiträumige Sperrung

    Ludwigsburg (ots) - Aufgrund eines Brandes gegen 14.20 Uhr (03.03.2026) im Tunnel ist der Engelbergtunnel der Bundesautobahn 81 in beide Richtungen derzeit voll gesperrt. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sind vor Ort. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-8777 E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren