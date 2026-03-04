POL-LB: BAB 81/Engelbergtunnel: 3. Meldung zu Brand in Engelbergtunnel
Ludwigsburg (ots)
Die Sperrung des Engelbergtunnels konnte teilweise aufgehoben werden. Die Tunnelröhre in Richtung Norden konnte heute Morgen gegen 05:00 Uhr wieder freigegeben werden. Die Tunnelröhre in Richtung Süden bleibt bis auf weiters gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell