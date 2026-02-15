PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Raubdelikt

Erfurt (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, dem 11.02.2026, kam es gegen 05:20 Uhr in der Hermann-Brill-Straße in Erfurt zu einem Raubüberfall auf eine 44-jährige Frau. Die Geschädigte war auf dem Weg zur Arbeit, als sie von zwei unbekannten, vermummten Personen abgefangen wurde. In der weiteren Folge setzten diese körperliche Gewalt ein, bedrohten die Geschädigte und entwendeten dieser persönliche Gegenstände. Anschließend flüchteten die bislang unbekannten Täter in unbekannte Richtung. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den unbekannten Tätern machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd (Tel.: 0361/7443-0) unter der Vorgangsnummer 0038678/2026 entgegen.(LM)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 10:08

    LPI-EF: Einbruchsversuche in der Krämpfervorstadt

    Erfurt (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Thälmannstraße in Erfurt zu mehreren Einbruchsversuchen. Hierbei verschafften sich unbekannte Täter zunächst Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. In den dortigen Kellerabteilen wurden mehrere Kellertüren beschädigt. Außerdem versuchten die unbekannten Täter Zugang zum Büro der Apotheke zu erlangen, welches sich im Erdgeschoss des Gebäudes befindet. ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 13:43

    LPI-EF: Versuchter Einbruch in Friseursalon in der Krämpfervorstadt

    Erfurt (ots) - Im Tatzeitraum von Mittwoch bis Donnerstag versuchten Unbekannte in einen Friseursalon im Erfurter Stadtteil Krämpfervorstadt einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen setzten die Täter ein unbekanntes Hebelwerkzeug an der Eingangstür an und beschädigten diese erheblich. Ein Eindringen in die Geschäftsräume gelang jedoch nicht. An der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren