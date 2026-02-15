Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruchsversuche in der Krämpfervorstadt

Erfurt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Thälmannstraße in Erfurt zu mehreren Einbruchsversuchen. Hierbei verschafften sich unbekannte Täter zunächst Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. In den dortigen Kellerabteilen wurden mehrere Kellertüren beschädigt. Außerdem versuchten die unbekannten Täter Zugang zum Büro der Apotheke zu erlangen, welches sich im Erdgeschoss des Gebäudes befindet. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten gelang den Einbrechern jedoch nicht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos.(HV)

