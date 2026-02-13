PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sattelzug verunfallt auf Kreisstraße zwischen Bischleben und Hochheim

Erfurt (ots)

Donnerstagnachmittag kam es auf der Kreisstraße zwischen Bischleben und Hochheim zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 52-jähriger Lkw-Fahrer war gegen 16:45 Uhr mit seiner Sattelzugmaschine samt Auflieger in Richtung Hochheim unterwegs gewesen. Obwohl die Strecke durch ein Verkehrszeichen für Fahrzeuge mit einer tatsächlichen Masse von über 24 Tonnen gesperrt war, befuhr der Mann die Kreisstraße mit seinem schweren Gespann. In der weiteren Folge geriet zunächst der Auflieger nach rechts von der Fahrbahn ab und zog auch die Zugmaschine in den Straßengraben. Der Sattelzug beschädigte dabei auf einer Länge von etwa 50 Metern den Grünstreifen und wurde schließlich durch mehrere Bäume gestoppt. Das Fahrzeug kam im weichen Erdreich zum Stehen und drohte, bei weiterem Nachgeben der Bäume, rund drei Meter in die Tiefe zu rutschen. Der 52-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An Sattelzugmaschine und Auflieger entstand ein Schaden von etwa 200.000 Euro. Der Schaden an Fahrbahn, Randbereich, Grünfläche und Bäumen ist derzeit noch nicht bezifferbar. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung wurde die Kreisstraße halbseitig gesperrt. Die Feuerwehr stabilisierte das Fahrzeug. Die aufwendige Bergung mittels eines 70-Tonnen-Krans dauerte bis in die Nachtstunden an. Zudem musste die stark verschmutzte Fahrbahn gereinigt werden. Heute Morgen kurz nach 08:00 Uhr konnten die letzten Arbeiten abgeschlossen und die Straße wieder freigegeben werden. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 08:34

    LPI-EF: Brand in Gemeinschaftsunterkunft

    Landkreis Sömmerda (ots) - Zu einem Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft kam es gestern Nachmittag in Weißensee im Landkreis Sömmerda. Gegen 16:00 Uhr brach das Feuer aus bisher ungeklärter Ursache im ersten Obergeschoss der Unterkunft aus. Die alarmierten Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren Weißensee, Sömmerda und Kindelbrück kamen daraufhin zum Einsatz. Durch das zügige Einschreiten der Feuerwehr ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 12:45

    LPI-EF: Wildschwein kollidiert mit Opel auf Landstraße im Landkreis Sömmerda

    Landkreis Sömmerda (ots) - Gestern Morgen kurz vor 06:30 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen Vehra und Haßleben zu einem Wildunfall. Ein 38-jähriger Opel-Fahrer war in Richtung Haßleben unterwegs gewesen, als ein Wildschwein die Fahrbahn querte. In der weiteren Folge kam es zur Kollision zwischen dem Tier und dem Auto. Der 38-Jährige blieb glücklicherweise ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 11:30

    LPI-EF: Einbruch in Arztpraxis in der Erfurter Innenstadt

    Erfurt (ots) - Im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch kam es in einem Geschäftsgebäude in der Erfurter Innenstadt zu einem Einbruch in eine Arztpraxis. Bislang Unbekannte gelangten zunächst in das Haus am Anger und anschließend in die Praxisräume. Dort öffneten sie mit Gewalt einen Büroschrank und entwendeten rund 200 Euro Bargeld. Die Höhe des dabei entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren