Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sattelzug verunfallt auf Kreisstraße zwischen Bischleben und Hochheim

Erfurt (ots)

Donnerstagnachmittag kam es auf der Kreisstraße zwischen Bischleben und Hochheim zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 52-jähriger Lkw-Fahrer war gegen 16:45 Uhr mit seiner Sattelzugmaschine samt Auflieger in Richtung Hochheim unterwegs gewesen. Obwohl die Strecke durch ein Verkehrszeichen für Fahrzeuge mit einer tatsächlichen Masse von über 24 Tonnen gesperrt war, befuhr der Mann die Kreisstraße mit seinem schweren Gespann. In der weiteren Folge geriet zunächst der Auflieger nach rechts von der Fahrbahn ab und zog auch die Zugmaschine in den Straßengraben. Der Sattelzug beschädigte dabei auf einer Länge von etwa 50 Metern den Grünstreifen und wurde schließlich durch mehrere Bäume gestoppt. Das Fahrzeug kam im weichen Erdreich zum Stehen und drohte, bei weiterem Nachgeben der Bäume, rund drei Meter in die Tiefe zu rutschen. Der 52-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An Sattelzugmaschine und Auflieger entstand ein Schaden von etwa 200.000 Euro. Der Schaden an Fahrbahn, Randbereich, Grünfläche und Bäumen ist derzeit noch nicht bezifferbar. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung wurde die Kreisstraße halbseitig gesperrt. Die Feuerwehr stabilisierte das Fahrzeug. Die aufwendige Bergung mittels eines 70-Tonnen-Krans dauerte bis in die Nachtstunden an. Zudem musste die stark verschmutzte Fahrbahn gereinigt werden. Heute Morgen kurz nach 08:00 Uhr konnten die letzten Arbeiten abgeschlossen und die Straße wieder freigegeben werden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell