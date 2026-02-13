Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Friseursalon in der Krämpfervorstadt

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Mittwoch bis Donnerstag versuchten Unbekannte in einen Friseursalon im Erfurter Stadtteil Krämpfervorstadt einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen setzten die Täter ein unbekanntes Hebelwerkzeug an der Eingangstür an und beschädigten diese erheblich. Ein Eindringen in die Geschäftsräume gelang jedoch nicht. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

