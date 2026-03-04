PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Brand auf dem Gelände eines Betriebes fordert siebenstelligen Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmorgen (04.03.2026) kurz nach 08.00 Uhr steuerten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei einen Lackier- und Karosseriebetrieb in der Junkersstraße in Böblingen an, nachdem es dort in einer Halle zu einem Brand gekommen war. Vermutlich gerieten während Schweißarbeiten in einer Lackierkabine Funken in die Abzugsanlage und entzündeten diese. In der Folge schlugen Flammen aus einem Kamin. Die anwesenden Mitarbeitenden versuchten den Brand zunächst mit mehreren Feuerlöschern zu bekämpfen. Es gelang ihnen jedoch nicht, das Feuer zu löschen. Dies übernahm die eingetroffene Feuerwehr. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehr als eine Million Euro geschätzt. Das Polizeirevier Böblingen hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

