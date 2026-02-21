Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 21.02.2026

Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots)

Pressemeldung vom 21.02.2026

Bereich PI Verden

Alkoholisierter Radfahrer

In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Beamte der Polizei Verden in der Weitzmühlener Straße in Verden-Eitze einen Fahrradfahrer, welcher ohne Beleuchtung unterwegs war. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 39-Jährige Radfahrer nicht unerheblich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 3 Promille. Der Mann musste sich anschließend einer Blutprobenentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt wurde dem Mann im Anschluss untersagt, ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Bereich PK Achim

Container aufgebrochen

In einem Oyter Industriegebiet brachen Unbekannte in der Zeit von Dienstag- bis Freitagmittag dieser Woche einen Überseecontainer auf einem Firmengelände auf. Aus dem Container wurden hochwertige Kompletträdersätze im Wert von ca. 5000,-EUR entwendet. Wer in dem Zeitraum im Industriegebiet "An der Autobahn" verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der örtlichen Polizeistation Oyten unter der Tel. 04207/911060 in Verbindung zu setzen.

E-Bikefahrer schwer verletzt

Am Freitagmittag kam es gegen 13:40 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall in der Uphuser Heerstraße in Achim. Ein 51-jähriger Achimer fuhr mit seinem Audi von einem Grundstück auf die Uphuser Heerstraße und übersah dabei einen 61-jährigen Achimer, der mit seinem E-Bike auf dem dortigen Radweg in Richtung Bremen unterwegs war. Der E-Bikefahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beträgt rund 6500,-EUR.

Unfall mit drei leichtverletzten Personen

Am frühen Freitagnachmittag ereignete sich gegen 14 Uhr im Innenstadtbereich in Achim ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw. Eine 23-jährige übersah die, vor ihr verkehrsbedingt haltenden, Pkw und fuhr mit ihrem Audi auf den Seat eines 52-jährigen Achimer auf, welcher dadurch wiederum auf den Nissan einer 32-jährigen Achimerin und ihres 37-jährigen Beifahrers geschoben wurde. Die Insassen des Nissans und des Seats wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 20.000,- EUR.

Bereich PK Osterholz

Keine relevanten Ereignisse.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Oyten. Am Freitag, gegen 19:40 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel einen 38-jährigen Niederländer, der auf der A1 in Richtung Hamburg unterwegs war. Bei der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine Beeinflussung des VW-Fahrers. Ein Test reagierte positiv auf Betäubungsmittel, weswegen die Entnahme einer Blutprobe erfolgte und die Weiterfahrt untersagt wurde. Der Niederländer ließ sich auf dem Autobahnparkplatz von seinen Eltern abholen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell