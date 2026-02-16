Polizei Münster

POL-MS: Rosenmontag in Münster - Umzug verläuft überwiegend friedlich - Polizei zieht positive Bilanz

Münster (ots)

Trotz des in der Nacht einsetzenden starken Schneefalls konnte der diesjährige Rosenmontagzug in Münster heute nahezu planmäßig um 12:11 Uhr am Schlossplatz abfahren.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher feierten den Zug entlang der Strecke bei ausgelassener und überwiegend friedlicher Stimmung. Nach Einschätzung der Polizei fiel der Besucherandrang insgesamt geringer aus als im Vorjahr.

Die Einsatzkräfte der Polizei mussten im Verlauf der Veranstaltung nur vereinzelt einschreiten. Bis zum Abend fertigte die Polizei zehn Strafanzeigen - unter anderem wegen Körperverletzungen - und sprachen drei Platzverweise aus.

Am Nachmittag kehrte der letzte Festwagen planmäßig zum Ausgangspunkt am Schlossplatz zurück.

