Polizei Münster

POL-MS: Unfall am Hohenzollernring - Polizei sucht Zeugin

Münster (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einer Zeugin, die einen Unfall am Mittwochvormittag (11.02., 10:28 Uhr) auf der Kreuzung Hohenzollernring/Manfred-von-Richthofen-Straße zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw beobachtet hat.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 59-jährige Pkw-Fahrer von der Manfred-von-Richthofen-Straße in den Kreuzungsbereich, um auf den Hohenzollernring abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der 70-jährige Fahrradfahrer dort mit dem Heck des Pkws und stürzte. Nachdem die Beteiligten ihre Personalien austauschten, fuhr der Fahrradfahrer zunächst weiter. Kurze Zeit später beobachteten Passanten, wie der Mann auf dem Radweg der Sternstraße kollabierte. Ersthelfer reanimierten ihn, bis Rettungskräfte den 70-jährigen Münsteraner in ein Krankenhaus brachten. Währenddessen soll eine bislang unbekannte Frau den Passanten gegenüber mitgeteilt haben, dass sie den vorangegangenen Unfall auf der Kreuzung beobachtet hatte. Sie soll Mitte 60 gewesen sein, schulterlange Haare und einen Pony gehabt haben und eine "babyblaue" Jacke und eine Brille getragen haben. Die Polizei bittet nun diese unbekannte Zeugin sowie mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell