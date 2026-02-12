Polizei Münster

POL-MS: 9-Jähriger bei Fahrradunfall in Angelmodde leicht verletzt - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Münster (ots)

Nachdem ein 9-jähriger Junge bei einem Unfall am Montagnachmittag (09.02., 13:40 Uhr) mit einem bislang unbekannten Fahrradfahrer auf dem Wersewanderweg in Angelmodde leicht verletzt worden ist, ist die Polizei auf der Suche nach dem Unbekannten.

Ersten Ermittlungen zufolge war der 9-Jährige mit einer Gruppe von Kindern und Erwachsenen auf Fahrrädern von Münster nach Wolbeck über den Wersewanderweg in Fahrtrichtung Gallitzinstraße unterwegs. Dabei fuhr er etwas vor der Gruppe. Als ihn ein unbekannter Fahrradfahrer mit Anhänger überholte, kam es zur Kollision der beiden. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht. Der Unbekannte entfernte sich in Richtung Gallitzinstraße.

Nach Zeugenangaben war er 60 bis 65 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er hatte etwas längere, graue Haare und trug einen Parka in der Farbe Bordeaux. Sein Fahrrad hatte einen elektrischen Antrieb und einen grauen Croozer-Anhänger.

Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen sowie den Unbekannten, sich unter der Rufnummer (0251) 275 0 zu melden.

