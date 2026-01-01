FW Flotwedel: Ölspur sorgt für Einsatz am Neujahrstag

Feuerwehr Flotwedel

Am Donnerstag, den 01. Januar 2026, wurden die Ortsbrandmeister der Feuerwehr Eicklingen gegen kurz nach 11 Uhr zur Erkundung einer gemeldeten Ölspur in der Stettiner Straße sowie der Liegnitzer Straße alarmiert.

Bereits bei der Erkundung bestätigte sich die Meldung. Auf der Fahrbahn befanden sich größere Mengen Öl. Daraufhin konnten über interne Kommunikationswege sechs Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr mobilisiert und der Einsatzort angefahren werden. Parallel wurden die Polizei sowie die untere Wasserbehörde des Landkreises Celle hinzugezogen.

Der betroffene Bereich wurde abgesperrt. Besonders stark verunreinigte Fahrbahnabschnitte wurden abgestreut und das aufgebrachte Bindemittel anschließend aufgenommen. Zusätzlich wurden Hinweisschilder aufgestellt und das Eindringen von kontaminiertem Regenwasser in umliegende Gullydeckel unter Errichtung von Bindemittelwällen verhindert. Im weiteren Verlauf erfolgte eine Erkundung der Ausbreitung. Hierbei wurde festgestellt, dass sich die Ölspur über eine Länge von rund 300 Metern erstreckte und teilweise flächendeckende Verunreinigungen vorlagen.

Nach Rücksprache und Erörterungen möglicher Maßnahmen forderte die untere Wasserbehörde ein Reinigungsunternehmen zur weiteren Reinigung der Fahrbahn nach. Die Polizei übernahm die Feststellung des Verursachers.

Nach Abschluss aller feuerwehrseitigen Maßnahmen konnte die Einsatzstelle an die untere Wasserbehörde übergeben werden. Der Einsatz für die Ortsfeuerwehr Eicklingen konnte um 14:00 Uhr beendet werden.

