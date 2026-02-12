Polizei Münster

POL-MS: Nach schwerem Unfall am Kappenberger Damm - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "71-Jährige bei Unfall schwer verletzt - Kappenberger Damm zeitweise gesperrt" (ots vom 10.02., 15:16 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6214350)

Nach dem schweren Verkehrsunfall auf dem Kappenberger Damm auf Höhe des Alexianerwegs am Dienstagmorgen (10.02., 08:07 Uhr), bei dem eine 71-Jährige schwer verletzt wurde, ist die Polizei auf der Suche nach weiteren Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Mitsubishi der 71-jährigen Autofahrerin und einem 47-jährigen BMW-Fahrer, der auf ihr Fahrzeug auffuhr.

Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Personen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Zeugen können sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 melden.

