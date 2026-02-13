PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Don't drink and drive - Polizei stoppt betrunkene Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer

Münster (ots)

In der Nacht von Donnerstag (12.02.) auf Freitag (13.02.) haben Polizisten einen E-Scooter-Fahrer und einen Fahrradfahrer gestoppt, die unter Alkoholeinfluss ihr jeweiliges Fahrzeug führten.

Gegen 0:30 Uhr fiel der Streifenwagenbesatzung ein Fahrradfahrer auf, der unsicher auf dem Fahrradweg der Hammer Straße stadtauswärts fuhr. Bei der Kontrolle des 61-jährigen Münsteraners zeigte ein freiwilliger Atemalkoholtest 1,56 Promille an.

Drei Stunden später (3:35 Uhr) beobachteten Polizisten zwei Personen, die gemeinsam auf einem E-Scooter von der Straße An der Apostelkirche in die Voßgasse fuhren. Auch sie kontrollierten die Polizisten. Der freiwillige Atemalkoholwert des 25-jährigen Münsteraners am Lenker des E-Scooters ergab einen Wert von 1,64 Promille.

Die Polizisten brachten beide Männer für die Entnahme einer Blutprobe zu einer Polizeiwache und untersagten ihnen die Weiterfahrt. Sie stellten außerdem den Führerschein des 25-Jährigen sicher.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch einmal: Don't drink and drive. Alkohol im Straßenverkehr kann - auch auf Fahrrad und E-Scooter - zu gefährlichen Situationen sowohl für Fahrer als auch für Unbeteiligte führen. Da es sich um ein Kraftfahrzeug handelt, gelten für E-Scooter außerdem dieselben Grenzwerte und Bestimmungen wie bei einem Pkw. Bei Missachtung drohen empfindliche Strafen wie Geldbußen und Punkte in Flensburg. Ein E-Scooter darf außerdem in der Regel nur von einer Person gefahren werden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

