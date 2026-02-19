Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Arbeitsunfall bei Dacharbeiten++Bargeld bei Einbruch entwendet++Eine Person bei Unfall leicht verletzt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Arbeitsunfall bei Dacharbeiten+ Langwedel. Bei Umbauarbeiten an einem Gebäude in der Hauptstraße ist es am Mittwochmorgen zu einem Arbeitsunfall gekommen, bei dem ein 40 Jahre alter Mitarbeiter schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen rutschte der Mann bei den Dacharbeiten aus und stürzte durch einen hölzernen Boden mehrere Meter tief ins Erdgeschoss. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Für den Verletzten war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, welcher auf einem nahegelegenen Schulgelände landete.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Bargeld bei Einbruch entwendet+ Axstedt. Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch, in der Zeit von 15.45 Uhr bis 21 Uhr, in ein Wohnhaus in der Schulstraße eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten sie über eine Hintertür in das Haus und entwendeten Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat haben, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Eine Person bei Unfall leicht verletzt+ Ritterhude. Am Mittwochnachmittag, gegen 15.40 Uhr, kam es auf der Riesstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger VW-Fahrer wollte rückwärts von einem Parkstreifen auf die Fahrbahn fahren und kollidierte dabei mit einem vorbeifahrenden Toyota einer 73-Jährigen, die in Richtung Bremen unterwegs war. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 73-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 8.000 Euro.

