POL-VER: +Einbruch in Tankstelle - Tatverdächtige festgestellt++Einbruch in Lagerhalle++Werkzeug aus Rohbau entwendet++Rauchentwicklung am Schornstein++Radfahrer wird leicht verletzt+

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Tankstelle - Tatverdächtige festgestellt+ Verden. In der Nacht zu Montag, gegen 00.30 Uhr, kam es in der Lindhooper Straße zu einem Einbruch in eine Tankstelle. Die Eingangstür wurde dabei massiv beschädigt. Im Verlauf der Nacht wurde bekannt, dass zwei Personen mit bislang unbekanntem Diebesgut die Tankstelle verlassen haben sollen.

Im Rahmen der Fahndung konnten in der Nähe anhand der Personenbeschreibung zwei verdächtige Jugendliche festgestellt werden. Einer der beiden wurde im Verlauf aggressiv gegenüber den Einsatzkräften und musste daraufhin zu Boden gebracht werden, wogegen er massiven Widerstand leistete. Beide Jugendlichen wurden vorläufig in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle nach Verden gebracht. Dort leistete der Jugendliche erneut massiven Widerstand. Im Zug seiner Widerstandshandlungen erlitten drei Polizeibeamtinnen und -beamte leichte Verletzungen, sind jedoch weiter dienstfähig.

Neben dem Verdacht eines schweren Diebstahls, wurde gegen einen der Jugendlichen auch ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.

+Einbruch in Lagerhalle+ Verden. In der Zeit von Freitag, 15 Uhr, bis Dienstag, 12 Uhr, kam es im Wellerweg zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Bislang unbekannte Täter verschafften sich mit Gewalt über eine Tür Zugang in die Halle. Sie entwendeten diverse Werkzeuge und Baumaschinen und flüchteten anschließend unerkannt. Die Polizei bittet, Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, unter 04231-8060 mitzuteilen.

+Werkzeug aus Rohbau entwendet+ Oyten. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 07 Uhr, in der Straße Zum Bahnhof in einen Rohbau ein und entwendeten diverses Werkzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten sie über das Dach in das verschlossene Gebäude. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen bei der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Rauchentwicklung am Schornstein+ Lilienthal. Am Dienstagvormittag, gegen 11.45 Uhr, wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einer starken Rauchentwicklung aus dem Schornstein in der Klostermoorer Straße gerufen. Zusammen mit einem hinzugezogenen Schornsteinfeger kontrollierte die Feuerwehr den Schornstein und den Ofen. Nach ersten Erkenntnissen waren zu viele Holzbriketts in den Ofen gelegt worden. Dadurch kam es zu einer starken Verrußung. Ein Personen- oder Sachschaden entstand dabei nicht.

+Radfahrer wird leicht verletzt+ Lilienthal. Auf der Worphauser Landstraße kam es am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Dieser erlitt dabei leichte Verletzungen. Ein 57-jähriger Fahrer eines Peugeot befuhr die Lüninghauser Straße und beabsichtigte, nach rechts in die Worphauser Landstraße abzubiegen. Beim Abbiegen übersah er den von rechts querenden 64-jährigen Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 64-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

