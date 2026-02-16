PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Beschuldigte bei Einbruch angetroffen+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Beschuldigte bei Einbruch angetroffen+ Achim. Am Sonntag, gegen 13.50 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einbruch in ein leerstehendes Geschäftsgebäude gerufen. Zeugen hatten gesehen, wie mehrere Personen ein Fenster beschädigt hätten und in das Gebäude gegangen seien. Sie informierten daraufhin umgehend die Polizei.

Die alarmierten Einsatzkräfte stellten im Gebäude schließlich zwei Männer im Alter von 85 und 38 Jahren fest. Sie wurden zum Polizeikommissariat Achim gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren aufgrund des Verdachts eines versuchten Einbruchdiebstahls eingeleitet.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
www.whatsapp.com/channel/0029VamsDOp5fM5UagLAnO27

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

