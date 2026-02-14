POL-VER: +++ Unfall in Oyten +++ Transporter aufgebrochen +++ Unfall mit Verletzten +++ Linienbus beschädigt +++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Unfall in Oyten

Oyten. Am Freitagnachmittag befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Oyten die Straße Zum Bahnhof, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw in einem Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte mit einem Baum, einem Leitpfosten sowie einem Verkehrszeichen. Am Pkw entstand durch den Anprall am Baum ein Totalschaden. Glücklicherweise wurde der Fahrzeugführer durch den Verkehrsunfall nur leicht verletzt und bedurfte keiner medizinischen Versorgung.

Landkreis Osterholz

Transporter aufgebrochen

Schwanewede. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Aufbruch eines Firmentransporters in der Straße Langenberg in Schwanewede. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde das Heckschloss aufgebrochen, wodurch er in das Fahrzeuginnere gelangte. Entwendet wurden u.a. Werkzeuge. Hinweise zur Tat können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 gemeldet werden.

Unfall mit Verletzten

Oterholz-Scharmbeck. Am Freitagabend kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW auf der B74 zwischen Pennigbüttel und Westerbeck. Der 20-jährige Fahrer eines VW Golf hatte zuvor aufgrund der glatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW verloren und rutschte auf die Gegenfahrspur. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw eines 37-jährigen Osterholzers. Der Unfallverursacher sowie die beiden Insassen im entgegenkommenden Pkw wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die B74 musste für die Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt werden.

Linienbus beschädigt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam auf der Lilienthaler Allee in Lilienthal zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher befuhr gegen 23:50 Uhr die Lilienthaler Allee in Richtung Bremen und touchierte hierbei einen entgegenkommenden Lilienbus. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lilienthal unter der Tel. 04298-465660 zu melden.

