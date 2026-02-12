Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Alkoholisierter Fahrer flüchtet++Schmuck entwendet++Einbruch in Wohnhaus++Unfall am Zebrastreifen+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Alkoholisierter Fahrer flüchtet+ Langwedel. Am Mittwochabend verursachte ein alkoholisierter Fahrer in der Bremer Straße einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend vom Unfallort.

Der 36-Jährige befuhr mit seinem VW die L158 und geriet mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem Ford einer 63-jährigen Fahrerin. Er flüchtete anschließend zu Fuß von der Unfallstelle, konnte von Einsatzkräften im Rahmen einer Fahndung jedoch angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins war. Außerdem war an dem VW ein abgelaufenes Kurzzeitkennzeichen angebracht. In der Folge wurden gegen ihn gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Schmuck entwendet+ Schwanewede. Am Mittwoch, zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus im Holthorster Weg zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter betraten den rückwärtigen Bereich des Grundstücks und verschafften sich über eine Terrassentür Zugang zu den Räumlichkeiten. Ersten Informationen zufolge entwendeten die Täter Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Einbruch in Wohnhaus+ Ritterhude. Bislang unbekannte Täter brachen am Dienstag, in der Zeit von 17 Uhr bis 22 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Weißen Rieden ein. Sie öffneten gewaltsam eine Terrassentür und durchsuchten anschließend das Wohnhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie Bargeld und flüchteten im Anschluss unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise zu der Tat oder verdächtige Beobachtungen unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Unfall am Zebrastreifen+ Osterholz-Scharmbeck. An einem Fußgängerüberweg in der Straße Marktweide kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Gegen 16.35 Uhr befuhr ein 42-jähriger VW-Fahrer die Marktweide in Richtung Baustraße. Auf dem rechten Gehweg in gleicher Richtung fuhr ein 20-jähriger Radfahrer. Nach ersten Informationen fuhr dieser, ohne auf den Verkehr zu achten, auf den Fußgängerüberweg. Dabei stieß er seitlich mit dem Pkw zusammen und stürzte in der Folge. Durch den Sturz verletzte er sich leicht. An dem Fahrrad und dem Pkw entstand Sachschaden.

