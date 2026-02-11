Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Verkehrsunfall mit Leichtverletzten - Verkehrsteilnehmer greift Lkw-Fahrer an+

Landkreis Verden (ots)

Verden/A27. Bei einem Verkehrsunfall auf der A27 in Richtung Walsrode in Höhe der Anschlussstelle Verden-Ost wurden am Dienstagmittag gegen 12 Uhr zwei Personen leicht verletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zudem zu einer Körperverletzung zum Nachteil des Lkw-Fahrers.

Bisherigen Informationen zufolge befuhr ein 57 Jahre alter Fahrer eines Sattelzuges den rechten Fahrstreifen und wollte die A27 an der Anschlussstelle Verden-Ost verlassen. Er wechselte erst verspätet auf den Verzögerungsstreifen und kollidierte daraufhin mit einem dort bereits befindlichen Mercedes eines 44 Jahre alten Fahrers. Durch den Zusammenstoß erlitten eine 39-jährige Beifahrerin und ein Kind leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und kamen anschließend in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 17.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme hielt ein 35-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw auf dem Sichtdreieck der Anschlussstelle an und begab sich zur Einsatzstelle. Dort lief er zum beteiligten Lkw und schlug auf den 57-jährigen Fahrer ein. Einsatzkräfte der Polizei gingen dazwischen und beendeten den Angriff. Der Fahrer erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen.

Gegen den 35-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzungen und eine Verkehrsordnungswidrigkeit eingeleitet, da er verbotswidrig auf der Autobahn geparkt hatte.

