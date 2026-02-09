Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Vollsperrung nach Verkehrsunfall+

Landkreis Osterholz (ots)

Schwanewede. Heute Morgen kam es gegen 05.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Vollsperrung der L149. Ein 47-jähriger Fahrer eines Sattelzuges befuhr die Betonstraße in Richtung Schwanewede und beabsichtigte bei der Anschlussstelle Schwanewede auf die A27 abzubiegen. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen eine 23-jährige Seat-Fahrerin, die auf der L149 in Richtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs war. Die 23-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Aufgrund des Unfalls sowie anschließenden Reinigungsmaßnahmen musste die L149 bis etwa 08.20 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell