Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +In Zulassungsstelle eingebrochen++Blinker falsch gedeutet++Fahrerin missachtet Vorfahrt++Radfahrerin übersehen++Einbruch in Wohnhaus++Bewohner trifft möglichen Einbrecher an der Tür+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+In Zulassungsstelle eingebrochen+ Verden. Am Montagabend kam es in der Lindhooper Straße in der Zulassungsstelle zu einem Einbruch. Gegen 20 Uhr öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam mehrere Fenster und verschafften sich Zugang zu den dahinterliegenden Räumen. Ob die Täter etwas entwendeten, ist bislang unbekannt. Die Polizei bittet Zeugen, verdächtige Beobachtungen zum Tatzeitpunkt unter 04231-8060 mitzuteilen.

+Blinker falsch gedeutet+ Riede. Auf der Thedinghauser Straße ereignete sich am Dienstagvormittag, gegen 08.40 Uhr, ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Der 53-jährige Fahrer des Lkw befuhr die K75 in Richtung Thedinghausen und wollte in die Straße Im Holze abbiegen. Dies zeigte er mittels Blinkers an. Ersten Erkenntnissen zufolge interpretierte ein nachfolgender 23-jähriger Fahrer eines Nissan das Blinken als Aufforderung, den Lkw zu überholen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen sowie in der Folge mit einem Baum und einer Laterne.

Der Fahrer des Nissan verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 18.500 Euro geschätzt.

+Fahrerin missachtet Vorfahrt+ Ottersberg. An der Kreuzung der Alt-Schanzendorfer Straße zur Straße Giers-Schanzendorf kam es am Dienstagvormittag nach einem Vorfahrtsverstoß zu einem Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Ford-Fahrerin fuhr in den Kreuzungsbereich, übersah dabei jedoch eine von links kommende 72-jährige Fahrerin eines VW und stieß mit ihr zusammen. Die beiden Fahrerinnen blieben nach ersten Informationen unverletzt, der VW war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 11.000 Euro.

+Radfahrerin übersehen+ Achim. In der Clüverstraße beabsichtigte am Dienstagmittag ein 50-Jähriger mit seinem Lynk rückwärts in eine Grundstückseinfahrt zu fahren. Dabei übersah er eine 56-jährige Radfahrerin, welche hinter ihm fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und verletzte sich leicht. An dem Fahrrad und dem Pkw entstand Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Wohnhaus+ Lilienthal. In der Zeit von Montag, 16.30 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr, kam es im Dornröschenweg zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Bislang unbekannte Täter zerstörten ein rückwärtiges Fenster und verschafften sich darüber Zugang in den Bungalow. Im Inneren durchsuchten sie die Räume und flüchteten anschließend unerkannt. Ob sie Diebesgut erbeuteten, ist bislang unklar. Hinweise zu der Tat oder verdächtige Beobachtungen, können der Polizei Lilienthal unter 04298-465660 mitgeteilt werden.

+Bewohner trifft möglichen Einbrecher an der Tür+ Lilienthal. Am Dienstagmorgen, soll es im Traberweg ersten Informationen zufolge zu einem versuchten Einbruch gekommen sein. Gegen 07 Uhr bemerkte ein Bewohner Geräusche an der Eingangstür. Als dieser nachsah und die Tür öffnete, ergriff ein unbekannter Mann die Flucht und entfernte sich über den Traberweg in Richtung Feldhäuser Straße.

Der Mann soll ca. 35 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß und schlank gewesen sein. Er habe einen dunklen Parka getragen und einen Stoppelbart gehabt. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann oder verdächtigen Personen in dem Bereich haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Lilienthal unter 04298-465660 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell