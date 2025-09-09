PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Düren

FW Düren: Unwettereinsätze

Düren (ots)

Die Feuerwehr Düren war aufgrund der Starkregenlage von der Nacht bis in die späten Vormittagsstunden vermehrt im Einsatz. Insgesamt wurden 30 unwetterbedingte Einsätze abgearbeitet. Meist handelte es sich um Wasser im Keller, welches durch die Feuerwehr abgepumpt wurde. Die Feuerwehr war mit über 40 Kräften und mehreren Fahrzeugen von Haupt- und Ehrenamt im Einsatz.

Feuerwehr Düren
