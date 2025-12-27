Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Scheinwerfer an Neufahrzeug entwendet

Meppen (ots)

Am Freitag, 26. Dezember 2025, wurde der Polizei gegen 20:47 Uhr ein Diebstahl auf dem Gelände eines Autohauses an der Straße Am Kabelkran in Meppen gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter die Frontscheinwerfer eines Mercedes GLE, der auf dem Außengelände des Autohauses abgestellt war. Zudem wurde die Frontpartie des Fahrzeugs beschädigt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die genaue Tatzeit ist derzeit noch unklar. Zeugen, die im Bereich Am Kabelkran verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931 / 9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell