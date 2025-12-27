PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Scheinwerfer an Neufahrzeug entwendet

Meppen (ots)

Am Freitag, 26. Dezember 2025, wurde der Polizei gegen 20:47 Uhr ein Diebstahl auf dem Gelände eines Autohauses an der Straße Am Kabelkran in Meppen gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter die Frontscheinwerfer eines Mercedes GLE, der auf dem Außengelände des Autohauses abgestellt war. Zudem wurde die Frontpartie des Fahrzeugs beschädigt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die genaue Tatzeit ist derzeit noch unklar. Zeugen, die im Bereich Am Kabelkran verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931 / 9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
  • 27.12.2025 – 07:30

    POL-EL: Sögel - Einbruch in Kneipe

    Sögel (ots) - In den frühen Morgenstunden des Freitags, 26. Dezember 2025, kam es gegen 05:44 Uhr zu einem Einbruch in eine Kneipe an der Mühlenstraße in Sögel. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchte er die Räumlichkeiten und entwendete Bargeld. Der entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 6.300 Euro geschätzt. Die Polizei hat die ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 07:15

    POL-EL: Herzlake - Versuchter Einbruch in Eierhütte

    Herzlake (ots) - Am Donnerstag, 25. Dezember 2025 gegen 18.50 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in eine sogenannte Eierhütte an der Grafeleder Straße in Herzlake. Bislang unbekannte Täter versuchten, einen in der Eierhütte befindlichen Tresor gewaltsam zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht, sodass nach derzeitigen Erkenntnissen kein Diebesgut erlangt wurde. Am Tresor sowie an einem an der Außenwand angebrachten ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 11:52

    POL-EL: Haselünne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

    Haselünne (ots) - Am heutigen Morgen ereignete sich gegen 09:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Lähdener Straße in Haselünne. Ein 48-jähriger Mann befuhr mit einem Mitsubishi die Lähdener Straße aus Richtung Lähden kommend in Richtung Haselünne. Dabei kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. In der ...

    mehr
