Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Unbekannte brechen in Schuppen ein++Einbruch in Wohnhaus++Hoher Sachschaden bei Unfall++Raub in Bankfiliale+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Unbekannte brechen in Schuppen ein+ Ottersberg/Posthausen. In der Zeit von Montag, 19.30 Uhr bis 19.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter Bierkisten vor einer Turnhalle in der Schulstraße und brachen nach bisherigen Erkenntnissen anschließend in einen Schuppen einer benachbarten Grundschule ein. Ob die Diebe etwas entwendeten, ist bisher nicht bekannt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen nimmt die Polizei Osterholz unter 04791/3070 entgegen.

+Einbruch in Wohnhaus+ Osterholz-Scharmbeck. Am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Am Krankenhaus ein. Während die Geschädigte schlief, wurde sie durch laute Geräusche im Bereich der Haustür geweckt. Beim Nachsehen stellte sie fest, dass die Haustür offen war. Die Täter entwendeten eine Geldbörse und flüchteten unerkannt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

+Hoher Sachschaden bei Unfall+ Worpswede. Am Montagvormittag kam es gegen 11.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L165. Eine 33-jährige Lkw-Fahrerin fuhr von einem Grundstück auf die Nordsoder Straße ein. Ein in Richtung Worpswede fahrender 63-jähriger Porsche-Fahrer setzte kurz darauf zum Überholen an, nachdem die 33-Jährige auf die Fahrbahn aufgefahren war. Während des Überholvorgangs bog diese unvermittelt nach links auf ein Grundstück ab. Dabei kam es zur Kollision. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 27.000 Euro geschätzt.

+Raub in Bankfiliale+ Osterholz-Scharmbeck. Am Montagabend gegen 18.50 Uhr kam es in einer Bankfiliale in der Bördestraße zu einem Raub. Ein bislang unbekannter Täter bedrohte eine 44-Jährige und forderte Geld von ihr. Nachdem sie seiner Forderung nachkam, flüchtete er in ein angrenzendes Waldstück.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er sei etwa 180cm groß, habe eine schlanke Figur und helle, kurze Haare. Er soll eine schwarze Trainingsjacke mit reflektierenden Streifen sowie beige Boots getragen haben.

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell