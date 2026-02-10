PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Unbekannte brechen in Schuppen ein++Einbruch in Wohnhaus++Hoher Sachschaden bei Unfall++Raub in Bankfiliale+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Unbekannte brechen in Schuppen ein+ Ottersberg/Posthausen. In der Zeit von Montag, 19.30 Uhr bis 19.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter Bierkisten vor einer Turnhalle in der Schulstraße und brachen nach bisherigen Erkenntnissen anschließend in einen Schuppen einer benachbarten Grundschule ein. Ob die Diebe etwas entwendeten, ist bisher nicht bekannt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen nimmt die Polizei Osterholz unter 04791/3070 entgegen.

+Einbruch in Wohnhaus+ Osterholz-Scharmbeck. Am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Am Krankenhaus ein. Während die Geschädigte schlief, wurde sie durch laute Geräusche im Bereich der Haustür geweckt. Beim Nachsehen stellte sie fest, dass die Haustür offen war. Die Täter entwendeten eine Geldbörse und flüchteten unerkannt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

+Hoher Sachschaden bei Unfall+ Worpswede. Am Montagvormittag kam es gegen 11.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L165. Eine 33-jährige Lkw-Fahrerin fuhr von einem Grundstück auf die Nordsoder Straße ein. Ein in Richtung Worpswede fahrender 63-jähriger Porsche-Fahrer setzte kurz darauf zum Überholen an, nachdem die 33-Jährige auf die Fahrbahn aufgefahren war. Während des Überholvorgangs bog diese unvermittelt nach links auf ein Grundstück ab. Dabei kam es zur Kollision. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 27.000 Euro geschätzt.

+Raub in Bankfiliale+ Osterholz-Scharmbeck. Am Montagabend gegen 18.50 Uhr kam es in einer Bankfiliale in der Bördestraße zu einem Raub. Ein bislang unbekannter Täter bedrohte eine 44-Jährige und forderte Geld von ihr. Nachdem sie seiner Forderung nachkam, flüchtete er in ein angrenzendes Waldstück.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er sei etwa 180cm groß, habe eine schlanke Figur und helle, kurze Haare. Er soll eine schwarze Trainingsjacke mit reflektierenden Streifen sowie beige Boots getragen haben.

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Emily Warnke
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
www.whatsapp.com/channel/0029VamsDOp5fM5UagLAnO27

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 15:55

    POL-VER: +Vollsperrung nach Verkehrsunfall+

    Landkreis Osterholz (ots) - Schwanewede. Heute Morgen kam es gegen 05.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Vollsperrung der L149. Ein 47-jähriger Fahrer eines Sattelzuges befuhr die Betonstraße in Richtung Schwanewede und beabsichtigte bei der Anschlussstelle Schwanewede auf die A27 abzubiegen. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen eine 23-jährige Seat-Fahrerin, die auf der L149 in Richtung ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:20

    POL-VER: +Auseinandersetzung im Zug++Alkoholisierter Fahrer kollidiert mit Zaun+

    Landkreise Verden & Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Auseinandersetzung im Zug+ Langwedel. Am Sonntagabend, gegen 19.45 Uhr, kam es in deinem Zug auf dem Weg nach Bremen in Höhe Etelsen zu einer Auseinandersetzung, bei der beide Beteiligten leicht verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen soll es während der Fahrt zunächst zu Streitigkeiten zwischen einem ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 11:57

    POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 08.02.2026

    PI Verden/Osterholz (ots) - Bereich Verden Verden - Verkehrsunfallflucht: Am Samstag, dem 07.02.26, kollidierte zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr ein noch unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug mit einem in der Windmühlenstraße auf Höhe Haus Nummer 12 geparkten PKW. Der am Fahrbahnrand geparkte VW in grau wurde dabei im Bereich des rechten vorderen Seitenteils erheblich beschädigt. Hinweise erbeten an die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren