Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Betrügerische Telefonanrufe im Bereich Langwedel - Polizei warnt erneut vor falschen Amtspersonen

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Der Polizei werden derzeit vermehrt betrügerische Telefonanrufe im Bereich Langwedel und Kirchlinteln gemeldet. In den vergangenen Tagen und Wochen traten ähnliche Fälle auch in anderen Regionen wie Achim und Lilienthal auf. Die Täter geben sich am Telefon als Polizeibeamte, Bankmitarbeiter, Staatsanwälte oder Richter aus, um das Vertrauen der Angerufenen zu gewinnen und sie zur Herausgabe von Bargeld, Wertgegenständen oder sensiblen Kontodaten zu bewegen.

Typischerweise berichten die Anrufer von angeblich festgenommenen Einbrechern oder auffälligen Kontobewegungen. Unter dem Vorwand, das Vermögen der Betroffenen "in Sicherheit bringen" zu wollen, werden diese aufgefordert, Geldbeträge zu übergeben oder auf ein angeblich "sicheres Konto" zu überweisen.

In einem derzeit häufig vorkommenden Fall behaupten die Betrüger, von der Polizei Verden, Achim, Osterholz oder Bremen zu sein. Man habe eine Bande von Einbrechern festgenommen, bei denen eine Liste mit den Namen der Angerufenen gefunden worden sei. Um angeblich drohenden Schaden abzuwenden, sollen Bargeld oder Wertsachen an die Polizei übergeben werden. Teilweise werden die Opfer auch angewiesen, Geld bei ihrer Bank abzuheben, ohne den Mitarbeitern den Zweck mitzuteilen.

Die Täter treten meist sehr überzeugend auf und setzen ihre Opfer durch geschickte Gesprächsführung und emotionalen Druck massiv unter Stress. Dabei gilt der wichtigste Hinweis: Weder Polizei, noch Staatsanwaltschaft noch Banken fordern jemals Bargeld oder Wertgegenstände zur "Sicherung" an.

Präventionshinweise der Polizei:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon als Polizeibeamter, Bankmitarbeiter oder Behördenvertreter ausgibt.

- Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten, Kontoinformationen oder Informationen über Wertsachen heraus.

- Beenden Sie verdächtige Gespräche sofort. Rufen Sie anschließend selbstständig die örtliche Polizei unter einer Ihnen bekannten Nummer an - niemals über die Rückruftaste!

- Sprechen Sie mit Angehörigen, Freunden und Nachbarn über diese Betrugsmasche, insbesondere mit älteren Mitmenschen, die häufig im Fokus der Täter stehen.

- Sollten fremde Personen oder angebliche Polizeibeamte bei Ihnen auftauchen und Wertgegenstände fordern, zögern Sie nicht, die 110 zu wählen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell