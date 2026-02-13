Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Lkw verliert Wasserkisten++Zigarettenautomaten aufgebrochen++Pkw landet auf Dach - Fahrer bleibt unverletzt++Pkw beim Ausfahren übersehen+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Lkw verliert Wasserkisten+ Achim/A27. Auf der A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven kam es am Freitagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, kurz hinter der Anschlussstelle Achim-Ost zu einem Verkehrshindernis: Ein Sattelzug verlor einen Großteil seiner Ladung, bestehend aus knapp 200 Getränkekisten, die sich über die gesamte Richtungsfahrbahn verteilten. Nach ersten Erkenntnissen dürfte eine unzureichende Ladungssicherung ursächlich für den Ladungsverlust gewesen sein. Die Richtungsfahrbahn musste zunächst für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden. Im Anschluss wurde der Verkehr über die Überfahrt an der Einsatzstelle vorbeigeleitet.

Die Aufräumarbeiten dauerten bis spät in die Nacht an. Für die abschließenden Reinigungsmaßnahmen musste die Fahrbahn erneut zeitweise voll gesperrt werden. Personen- oder weitere Sachschäden sind nicht entstanden.

+Zigarettenautomaten aufgebrochen+ Verden. In der Zeit von Montag, 15 Uhr, bis Donnerstag, 17 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten auf unbekannte Art und Weise in der Straße Am Allerufer auf. Ob die Täter Diebesgut erlangen konnten, ist noch unklar. Hinweise zu der Tat können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Pkw landet auf Dach - Fahrer bleibt unverletzt+ Lilienthal. Auf der Worphauser Landstraße in Richtung Lilienthal kam es am Donnerstag, gegen 17.20 Uhr, zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 38-jähriger Fahrer eines Mercedes nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen und kollidierte frontal mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde der Pkw auf ein anliegendes Grundstück geschleudert und beschädigte dort eine Hecke und einen weiteren Baum. Anschließend kam der Mercedes auf dem Dach zum Liegen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge blieb der 38-Jährige unverletzt und stieg selbstständig aus dem Fahrzeug aus. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt.

+Pkw beim Ausfahren übersehen+ Ritterhude. Bei einem Verkehrsunfall in der Max-Planck-Straße am Donnerstagabend gegen 18 Uhr wurde ein 32-jähriger Beteiligter leicht verletzt. Er beabsichtigte, mit seinem VW-Transporter rückwärts von einer Grundstücksausfahrt auf die Straße zu fahren. Dabei übersah er den Mercedes eines 61-Jährigen, welcher die Max-Planck-Straße in Richtung der Von-Liebig-Straße befuhr. Der Mercedes war anschließend nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro.

