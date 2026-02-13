Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Korrektur zur Pressemeldung: Lkw verliert Wasserkisten+

Landkreis Verden (ots)

Der Vorfall mit den verlorenen Wasserkisten war am Donnerstagnachmittag, gegen 16.40 Uhr.

Korrigierte Meldung:

Achim/A27. Auf der A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven kam es am Donnerstagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, kurz hinter der Anschlussstelle Achim-Ost zu einem Verkehrshindernis: Ein Sattelzug verlor einen Großteil seiner Ladung, bestehend aus knapp 200 Getränkekisten, die sich über die gesamte Richtungsfahrbahn verteilten. Nach ersten Erkenntnissen dürfte eine unzureichende Ladungssicherung ursächlich für den Ladungsverlust gewesen sein. Die Richtungsfahrbahn musste zunächst für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden. Im Anschluss wurde der Verkehr über die Überfahrt an der Einsatzstelle vorbeigeleitet.

Die Aufräumarbeiten dauerten bis spät in die Nacht an. Für die abschließenden Reinigungsmaßnahmen musste die Fahrbahn erneut zeitweise voll gesperrt werden. Personen- oder weitere Sachschäden sind nicht entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell