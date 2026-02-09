Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitskontrolle der Polizei
Herscheid (ots)
Messstelle Herscheid, L 561, Höhe Bahnhofstraße, Zeit 08.02.2026, 8:03 bis 15 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 893, Verwarngeldbereich 27, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 90 statt 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
