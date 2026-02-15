POL-VER: +++ Glätteunfall in Langwedel +++ Zigarettenautomat aufgebrochen +++ Fahrzeug überschlägt sich mehrfach +++ Zimmerbrand in Einfamilienhaus +++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

+++ Glätteunfall in Langwedel +++ Zigarettenautomat aufgebrochen +++ Fahrzeug überschlägt sich mehrfach +++

Glätteunfall in Langwedel

Verden/Langwedel. Die winterlichen Straßenverhältnisse beschäftigte auch die Verdener Polizei in den Morgenstunden. Es kam zu diversen Unfällen, bei denen sich Fahrzeuge drehten oder von der glatten Fahrbahn rutschten. Größtenteils verliefen diese Unfälle glimpflich ab, sodass die Unfallbeteiligten zumeist unverletzt blieben. Jedoch ereignete sich in Langwedel in der Grasdorfer Straße ein Unfall, bei dem eine 24-Jährige leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. In einer Kurve kam sie auf der glatten Fahrbahn zunächst ins Rutschen und geriet dadurch in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw der ihr entgegenkam. Der Fahrer im entgegenkommenden Pkw blieb glücklicherweise unverletzt. Das Fahrzeug der 24-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Schaden auf ca. 20.000EUR.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Oyten. In der Straße Im Königsmoor in Oyten brachen bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten gewaltsam auf und entwendeten eine derzeit unbekannte Anzahl an Zigarettenpackungen. Der genaue Tatzeitraum ist derzeit unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Achim unter der Tel. 04202/9960 zu melden.

Fahrzeug überschlägt sich mehrfach

Thedinghausen. Am Samstagvormittag kam es in Thedinghausen zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrzeugführer. Der 20-jährige Fahrer eines Pkw befuhr die Straße In der Marsch in Fahrtrichtung Thedinghausen. Kurz vor der Einmündung zur Hiddestorfer Dorfstraße kam der Fahrer in einem Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge geriet das Fahrzeug ins Schleudern, überschlug sich mehrfach und kam schließlich im Straßengraben zum Stillstand. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Landkreis Osterholz

Zimmerbrand in Einfamilienhaus

Lilienthal. In der Samstagnacht kam es im Heideweg in Lilienthal zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Zimmer des Wohnhauses in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Personen wurden nicht verletzt.

