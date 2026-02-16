Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zahlreiche witterungsbedingte Verkehrsunfälle in den Landkreisen Verden und Osterholz

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

In den Landkreisen Verden und Osterholz kam es seit den frühen Morgenstunden erneut zu zahlreichen Einsätzen im Zusammenhang mit der anhaltenden winterlichen Wetterlage. Größere Schadensereignisse blieben bislang weitgehend aus.

Im Landkreis Verden wurden seit dem frühen Morgen insgesamt 17 Verkehrsunfälle registriert. In einem Fall wurde eine Person verletzt, in allen weiteren blieb es bei Sachschäden. Allein sieben Unfälle ereigneten sich auf den Autobahnen A27 und A1. Aufgrund der glatten Straßenverhältnisse verloren mehrere Fahrzeugführende die Kontrolle, wodurch Fahrzeuge gegen Schutzplanken prallten, in Gräben rutschten oder mit Verkehrszeichen zusammenstießen. Auf der Lindhooper Straße verlor ein Lkw beim Fahren eine Eisscholle, die auf einen nachfolgenden Pkw fiel und diesen beschädigte.

Auch im Landkreis Osterholz wurden die Einsatzkräfte seit den frühen Morgenstunden mehrfach gefordert. Hier registrierte die Polizei bislang fünf Verkehrsunfälle, bei denen keine Personen verletzt wurden. Die Unfälle umfassten eine Kollision zwischen einem Räumfahrzeug und einem Pkw in Ritterhude, mehrere Zusammenstöße in Lilienthal und Schwanewede sowie einen Pkw, der in Lilienthal in einen Graben rutschte, und einen weiteren, der gegen eine Straßenlaterne prallte.

Zudem kam es in Worpswede in der Findorffstraße zu einer Gefahrenstelle, da am Morgen mehrere Lkw auf der glatten Straße liegenblieben und diese blockierten.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmenden weiterhin um besondere Vorsicht, ausreichend Sicherheitsabstand und eine der winterlichen Witterung angepasste Fahrweise.

