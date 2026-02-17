Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Fahrerflucht nach Unfall auf A1++Pkw kommt von Fahrbahn ab++Einbruch in Einfamilienhaus++Fachwerkgebäude in Vollbrand+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Fahrerflucht nach Unfall auf A1+

A1/Oyten. Am Montagnachmittag kam es gegen 16.00 Uhr auf der A1 in Richtung Münster zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein unbekannter Fahrer befuhr die A1 in Richtung Münster, als dieser nach bisherigen Erkenntnissen auf Höhe Oyten beabsichtigte, vom mittleren auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Dabei kollidierte er mit dem rechten Heck eines 33-jährigen BMW-Fahrers. Dieser geriet dadurch ins Schleudern und kollidierte mit einem LKW eines 39-Jährigen. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 24.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, welche den Unfall gesehen haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer geben können, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter 04232/94590 zu melden.

+Pkw kommt von Fahrbahn ab+

Dörverden. Am Montagabend gegen 22.48 Uhr kam ein 58-jähriger Autofahrer auf der B 215 von der Fahrbahn ab. Der 58-Jährige beabsichtigte, nach einem Überholvorgang auf der Straße Drübber wieder einzuscheren, wobei er nach bisherigen Erkenntnissen auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei touchierte er mehrere Bäume und kam anschließend in einem Waldstück zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Einfamilienhaus+

Ritterhude. Am Montagnachmittag kam es zwischen 15.00 Uhr und 19.15 Uhr in der Hegelstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich mindestens zwei bislang unbekannte Täter über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume. Anschließend flüchteten sie mit Diebesgut unerkannt in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hegelstraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

+Fachwerkgebäude in Vollbrand+

Osterholz-Scharmbeck. Am Montagabend wurde gegen 18:30 Uhr in der Straße Am Günnemoor ein Brand in einem leerstehenden Fachwerkgebäude gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Mehrere Ortsfeuerwehren waren im Einsatz und konnten den Brand schließlich löschen. Verletzt wurde niemand.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

