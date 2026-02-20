Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Kraftstoff entwendet++Einbruch in Transporter++Reifen von Fahrzeugen entwendet++Einbruch in Büro++Verkehrsunfall auf Autobahnparkplatz+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Kraftstoff entwendet+ Langwedel. In der Zeit von Mittwoch, 17 Uhr, bis Donnerstag, 08 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in das Gelände einer Baustelle ein. Dort entwendeten sie von einem Kran mehrere Hundert Liter Kraftstoff. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.

+Einbruch in Transporter+ Achim. Bislang unbekannte Täter öffneten in der Zeit zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 06.30 Uhr, gewaltsam die Hecktüren eines abgestellten Peugeot-Transporters und entwendeten daraus diverse Werkzeuge. Das Fahrzeug war in der Straße Zum Kümoor auf einem Parkplatz abgestellt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Reifen von Fahrzeugen entwendet+ Lilienthal. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Goebelstraße und im Ahornweg zu Diebstählen von Reifensätzen. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten bislang unbekannte Täter in der Goebelstraße das frei zugängliche Gelände eines Autohändlers und bauten anschließend einen Reifensatz ab. Sie brachten die Reifen über die Moorhauser Landstraße zu einem Parkplatz und flüchteten von dort mit einem unbekannten Fahrzeug. Im Ahornweg bauten unbekannte Täter ebenfalls Reifen von einem abgestellten Pkw ab und entwendeten diese. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei Osterholz bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Goebelstraße, im Ahornweg oder im Bereich der Moorhauser Landstraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04791 - 3070 zu melden.

+Einbruch in Büro+ Lilienthal. In der Lüninghauser Straße brachen in der Zeit von 18.50 Uhr bis 05.30 Uhr in Büroräume einer Firma ein. Sie öffneten mithilfe von Gewalt eine Tür, durchsuchten die Räume und entwendeten schließlich Bargeld. Die Täter flüchteten unerkannt. Hinweise zu der Tat können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

LANDKREISE WALSRODE

+Verkehrsunfall auf Autobahnparkplatz+ Walsrode. Am Donnerstagabend kam es auf dem Parkplatz Hamwiede Nord an der A27 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Schwerlasttransporter und dessen Begleitfahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 60-jährige Fahrer des Schwerlasttransporters den Parkplatz verlassen, als es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem Begleitfahrzeug kam. Der 59-jährige Fahrer des Begleitfahrzeugs erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

