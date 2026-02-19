PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Nachtrag zur Pressemitteilung: Arbeitsunfall bei Dacharbeiten+

Landkreise Verden (ots)

Am Mittwochmorgen war es bei Dacharbeiten in Langwedel zu einem Arbeitsunfall gekommen. Es bestand zunächst der Verdacht, dass der Mitarbeiter schwere Verletzungen erlitten hatte, und er war mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hat der Mann den Sturz glücklicherweise nur leichte Verletzungen zugezogen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

