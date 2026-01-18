PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Nordhorn - Raubdelikt - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am heutigen Sonntag kam es gegen 04:40 Uhr zu einem Raubdelikt im Bereich der Straße Stadtring in Nordhorn. Nach bisherigen Erkenntnissen näherten sich zwei bislang unbekannte Täter von hinten einem 51-jährigen Mann, der zu Fuß unterwegs war. Das Opfer wurde auf bislang ungeklärte Weise zu Boden gebracht und dort liegend von den Tätern getreten und geschlagen. Anschließend durchsuchten die Täter die Kleidung des Mannes und entwendete ein Mobiltelefon. Danach flüchteten sie in Richtung der Straße Am Schweinemarkt. Die Täter werden als etwa 25 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,80 Meter groß und dunkel bekleidet beschrieben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich des Stadtrings gemacht haben oder Hinweise zur Identität der Täter geben können, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

